/630217/بإجمالي-60-مليون-يورو-الويفا-يعلن-عن-عقوبات-صارمة-لأندية-السوبر-ليج

أصدر الاتحاد الاوربي لكرة القدم بيان رسمي يعلن فيها كافة العقوبات الموقعة على الأندية المشاركة في بطولة السوبر ليج الأوربي ، على أن يتم توقيع العقوبات على 9 أندية فقط من أصل 12 نادي حاولوا الإنشقاق عن الويفا.

وكانت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول وآرسنال وتشيلسي من إنجلترا ، ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان من إيطاليا، ، قد أعلنوا المشاركة في بطولة دوري السوبر ليج الاوربي قبل أن تعلن الأندية الإنجليزية الإنشقاق والتراجع في قرار المشاركة بالإضافة لقطبي ميلان وكذلك أتلتيكو مدريد.

الاتحاد الأوربي يصدر بيان صادم لاندية السوبر ليج الأوروبي

وأوضح الويفا معاقبة كلا من مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وأتلتيكو مدريد ليفربول ومانشستر يونايتد وميلان وإنتر ميلان بخصم 5% من عائدتهم الصادرة من الاتحاد الأوربي وكذلك إلزامهم بدفع 15 مليون يورو لكرة القدم الشعبية والأطفال تحت بند التبرعات، فيما لم يعاقب الاتحاد الاوربي كلا من برشلونة وريال مدريد و وبايرن ميونخ بأي عقوبة مع التصريح بأنه ستتم معاقبتهم خلال الفترات المقبلة في حال استكمال المشروع.

بيان الويفا لتوقيع العقوبات على اندية اوروبا

وجاء بيان اليويفا كالتالي

"بروح المصالحة، ولصالح كرة القدم الأوروبية، قدمت تسعة من الأندية الـ 12 المشاركة في ما يسمى بمشروع "الدوري الممتاز" إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "إعلان التزام الأندية" الذي يحدد موقف الأندية، بما في ذلك التزامها إلى مسابقات أندية يويفا وكذلك مسابقات الأندية الوطنية ، عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لجنة طارئة من لجنته التنفيذية، والتي أخذت في الاعتبار روح ومحتوى إعلان التزام النادي وقرر الموافقة على مختلف الإجراءات والتدابير والالتزامات التي قدمتها الأندية.

وتابع بيان الويفا: " تم الاتفاق على تأكيد رسمي للالتزامات وطريقة إعادة دمج الأندية ومشاركتها في مسابقات يويفا للأندية ووقعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتلك الأندية التسعة، تدابير إعادة الإدماج المعتمدة كاملة ونهائية" .

وواصل البيان: " تقر هذه الأندية التسعة وتقبل أن مشروع الدوري الممتاز كان خطأ وتعتذر للجماهير والاتحادات الوطنية والبطولات الوطنية والأندية الأوروبية الزميلة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد أدركوا أيضًا أن المشروع لم يكن ليُصرح به بموجب قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" .

وخصص البيان العقوبات : على وجه الخصوص، كل نادي:

يقر ويقبل دون تحفظ الطبيعة الملزمة لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لا يزال ملتزمًا وسيشارك في أي مسابقات يويفا للأندية في كل موسم يتأهل لها هذا النادي على أساس الجدارة الرياضية.

سوف ينضم مجددًا إلى اتحاد الأندية الأوروبية، وهو الهيئة التمثيلية الوحيدة للأندية التي يعترف بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

سيتخذون جميع الخطوات في حدود سلطتهم بهدف إنهاء مشاركتهم في الشركة التي تم تأسيسها لتشكيل وتشغيل السوبر ليج وإيقاف أي إجراءات قانونية قائمة ذات صلة.

كبادرة حسن نية، وبالتعاون مع الأندية الأخرى، سيتم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون يورو، لاستخدامه لصالح الأطفال والشباب وكرة القدم الشعبية في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة.

سيخضعون لحجز 5٪ من الإيرادات التي كانوا سيحصلون عليها من مسابقات أندية يويفا لموسم واحد، والتي سيتم إعادة توزيعها.

الموافقة على فرض غرامات كبيرة إذا سعوا للعب في مثل هذه المنافسة غير المصرح بها (100 مليون يورو) أو إذا خالفوا أي التزام آخر دخلوا فيه في إعلان التزام النادي (50 مليون يورو).

ستوفر التزامات فردية ليويفا حيث يتم قبول جميع المبادئ والقيم المنصوص عليها في مذكرة التفاهم لعام 2019 بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية.

للمضي قدمًا، تلتزم الأندية تمامًا بإصلاحات هوريزون الجديدة لما بعد 2024، بناءً على طلب الأندية، سيطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويدعم أن تولي الاتحادات الوطنية والاتحادات المحلية الاعتبار الواجب لروح ومحتوى وهدف الالتزامات التي قدمتها الأندية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".