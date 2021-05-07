مواطن لـ السيسى: عايز شقة.. شاهد رد الرئيس

جدة - نرمين السيد - توقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، للإطلاع على أحوال المواطنين، وطالب بتوزيع الكمامات عليهم، قائلا: "مش تلبسوا الكمامة دى؟".





وحرص الرئيس على السلام على أبناء أحد المواطنين، قائلا: "أهلا وسهلا، كل سنة وانتوا طيبين". وقال أحد المواطنين للرئيس السيسى: "ربنا يخليك لينا يارب، أنا سواق على الخط وبحى الجيش المصرى الناس دى شغاله 100%، وأنت ربنا يديك الصحة، بس ليا طلب عايز شقة أقعد فيها"، ليرد الرئيس: "عينى.. خدوا بياناته". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 11 كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبرى مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوى.

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