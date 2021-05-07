جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن لجنة الأزمات بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، تعديل مواعيد جداول امتحانات نهاية العام الأكاديمى، على أن تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 5 من يونيو 2021م، وتنتهى جميع الاختبارات الخميس الموافق 1 من يوليو 2021م.





أوضح الشربينى أنه يترك لكل كلية تحديد مواعيد اختباراتها للمقررات التى لها امتحانات عملية وفقًا لما يتناسب مع ظروفها ولوائحها على ألا يتخطى ذلك يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وبما يضمن عدم التكدس والتزاحم، على أن تعقد الامتحانات الشفهية للقرآن الكريم فى المواعيد التى تحددها كل كلية وفقًا لمقوماتها، وبما يضمن عدم التكدس أو التزاحم. وشدد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على استمرارية الالتزام بالنظافة ورش وتطهير وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد الجلسات الامتحانية، بجانب التزام جميع الكليات بتوفير لجنة عزل بها خلال فترة الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكل دقة، لضمان السلامة والوقاية الصحية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعى، وارتداء الجميع للكمامات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 يونيو بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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