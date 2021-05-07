فيديو.. السيسى لأحد المواطنين: أنا عينى لك ولكل مصرى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس لأحد مواطنين: "أنا تحت أمرك، أنا عينى لك ولكل مصرى، متبكيش، اللى أنت عايزه هنعملهولك والله، متخفش، هياخدوا بياناتك دلوقتى، ولو معملوش هاتبقى مشكلة كبيرة، كل سنة وأنت طيب".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 11 كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبرى مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوى.