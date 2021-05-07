جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس لأحد مواطنين: "أنا تحت أمرك، أنا عينى لك ولكل مصرى، متبكيش، اللى أنت عايزه هنعملهولك والله، متخفش، هياخدوا بياناتك دلوقتى، ولو معملوش هاتبقى مشكلة كبيرة، كل سنة وأنت طيب".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 11 كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبرى مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. السيسى لأحد المواطنين: أنا عينى لك ولكل مصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.