الرئاسة تنشر فيديو جولة السيسى فى شرق القاهرة

جدة - نرمين السيد - سأل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة: هل يوجد مثيل لكوبرى تقاطع محور مسطرد مع جسر السويس فى مصر؟

ليرد المهندس المسؤول عن المشروع: "بالنسبة للارتفاع وشكل العمود ده أول كوبرى فى مصر، الكوبرى غير نمطى من حيث شكل الأعمدة والارتفاعات".

كما سأل الرئيس، عن الأرض الخاصة لإنشاء إسكان للأهالى، وقال مسؤول المشروع: "شغالين ووصلنا إلى 4 أدوار فى كل الأرض"، ليرد الرئيس: "ربنا يوفقكم".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلى منصور الذى تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 11 كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شريانًا مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبرى مسطرد ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوى.