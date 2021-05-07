خطة موسيماني لعبور الزمالك في « القمة 122 »

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الزمالك في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة بين قطبي الكرة المصرية في تمام التاسعة و النصف من مساء الأثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ، في منافسات الدور الثاني من العام الحالي، وكانت المواجهة الأولى قد حسمها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد بأقدام محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء.

وينوي الجهاز الفني للأهلي مفاجأة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض في المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية في العاشر من مايو المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز.

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ينوي الدفع بمحمد شريف في مركز المهاجم من البداية وهو أمر طبيعي نظرا لما يقدمه اللاعب من مستوى متميز ، لكن سيكون بجانبه محمود عبدالمنعم كهربا في مركز المهاجم الوهمي وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة.

ويدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عودة أيمن أشرف لمركز المدافع مرة اخرى بجانب بدر بانون المدافع المغربي ، حيث تعد تلك الثنائية هي الأقوى في القلعة الحمراء بالأرقام ، فيما يعود محمد هاني لمركز الظهير الأيمن بشكل طبيعي و كذلك محمود وحيد في الجبهة اليسرى .

تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

في الهجوم: إيمانول أكوي .

وجاء تشكيل الأهلى لمواجهة الإتحاد السكندرى كالتالى :

تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة الإتحاد كلا من : علي لطفي، أحمد رمضان، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد شريف، وليد سليمان، أكرم توفيق، طاهر محمد".

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، ومروان محسن ومحمد شريف ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.