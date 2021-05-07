/630219/ريهام-سعيد-تهاجم-المواقع-الإخبارية-بسبب-أزمتها-مع-حسن-شاكوش

شنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد هجومًا واسعًا على الموقع الإخبارية بعد أن تداولت المنشور الأخير لها "صورة المرحاض" من منظور خاطئ، وصرحوا بأنها تقصد بحديثها المطرب الشعبي حسن شاكوش.

دوت الخليج يرصد حملة الهجوم التي أطلقتها ريهام سعيد على المواقع الإخبارية، بعد أن تداولت أزمتها مع حسن شاكوش بشكل خاطئ وحرفت حديثها.

ريهام سعيد تهدد المواقع الإخبارية

كتبت سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مهددة من يحرف كلامها: "أنا أقسمت بالله اني هاخد حقي من اي حرف يتكتب غلط.. وانتوا ذكرتوا اسمي أكتر من مرة النهارده بالباطل أو نقلًا عن موقع آخر.. الناس طلعت محترمة و لما تتاكدوا أن المعلومة غلط حذفوا.. بس انتوا بجد عيب و بينا القانون".

رواد السوشيال ميديا يهاجمون ريهام سعيد بسبب حسن شاكوش

وعلى غرار هذا المنشور وأزمتها مع حسن شاكوش بسبب عدم غناءه بحفل أولادها، هاجمها أحد المتابعين قائلًا: "تصدقى بالله و حق صيامي.. انى طول الوقت ضد حسن شاكوش و الفن الهابط و اى حد زى حسن شاكوش مدافعش عنه ابدا.. بس بعد البوست بتاع التواليت ده و كمية الشتايم اللي فيه و في الآخر تمسحى البوست و مطلعة نفسك البريئة و الناس و الصحافة بتتهمك باطل.. احب اقلك أن ربنا موجود و أن حسن شاكوش اللى أنا عمرى ما كنت في صفه و لا في صف الى زيه.. أحب اقلك يا رب ينصره عليكي بحق الايام المفترجة".

ونصحتها الأخرى بالسيطرة على نفسها والتحكم في ردود أفعالها قائلة: "ريهام انتي انفعاليه أوي وما بتعرفيش تتحكمي في انفعالاتك وردود افعالك نهاائي.. أنا عذراكي لاني حمل زيك.. لكن أنتي شخصيه معروفه وكل كلمة بتقوليها بتتحسب عليكي.. فكري في اي حاجه قبل ما تنزليها ما ينفعش تنزلي وتحذفي وتنزلي وتحذفي وخدتي اليوم كله النهارده شاغله نفسك بحاجات تافهه وصغيره مهما كانت انا ما اعرفش التفاصيل.. بس اللي اعرفه إن بيتك وولادك والشهر الكريم أولى بكل الوقت اللي ضاع منك النهارده ده".

أزمة ريهام سعيد مع المطرب حسن شاكوش

الجدير بالذكر أن أزمة المطرب حسن شاكوش مع الإعلامية ريهام سعيد، انطلقت بعد أن اتهمته الأخيرة في برنامج شيخ الحارة والجريئة بالكبر والغرور، فخرج هو اليوم عن صمته وكشف ملابسات حفل أولادها الذي كانت تريده أن يغني فيه وصرح بأنه كان يتضمن أشياء غير قانونية، لتنشر هي بعدها صورة مرحاض مرفقة بسب وقذف لمجهول ومن ثم تحذفه بعد أن هاجمها متابعيها.