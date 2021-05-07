مسلسل حرب أهلية الحلقة 25..بداية سقوط باسل خياط

/630220/مسلسل-حرب-أهلية-الحلقة-25بداية-سقوط-باسل-خياط

مسلسل حرب أهلية الحلقة 25 استهلت الأحداث بتطور علاقة تمارا التي تجسدها جميلة عوض وكيشو، وعلى الجانب الآخر تتواصل فريدة مع والدها كي يجلس معها إلا أن يوسف يلح عليها كي تطرده من المنزل إلا أنها تتوسل إليه كي يتركه يبقى معها ليوم واحد فقط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 25 التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة في رحلة يسرا للحفاظ على حقها وحق ابنتها تمارا.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 25

وفي مشهد آخر، يجلس والد فريدة بجوارها ليذكرها بماضيها كي تحمد ربها بالرجل الذي تزوجت، مؤكدًا أنها للمرة الأولى تختار الشخص الأصح لها، لتحاول أن تغلق ذلك الموضوع ولكن حزنها يظهر داخل عيناها.

يذهب يوسف الذي يجسده باسل خياط لشريكه الطبيب الذي يباشر معه العمل، إلا أنه يبلغه بأنه بحاجة إلى إجازة كي يعود كما كان من قبل لتظهر علامات الغضب على يوسف ويهم ويذهب من مكتبه.

يصل يوسف إلى حسين شقيق نور ومعه 300 ألف جنيه ليستلم الأوراق التي بحوذته، إلا أن مريم تصل وهو متواجد داخل المنزل لتهدد حسين إن كان له دخل بوفاة شقيقته وتترك له الأموال التي كانت نور تدخرها له وتتركه وتمضي في طريقها.

باسل خياط يبلغ عن شقيق نور

يبلغ باسل خياط، عن شقيق نور ليسلمهم إلى الشرطة بتهمة قتل نور التي جسدتها مايان السيد، بعدما يأخذ منهم الأوراق التي كانت بحوذتهم، لتبدأ السلسلة تقع واحدة تلو الأخرى، وسرعان ما يذهب زياد إلى القسم ليتعرف على هوية القاتل ليتوعد لهما.

تنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية الحلقة 25 بمعرفة زياد الحقيقة الكاملة بعدما اعترف حسين وصديقه على الدكتور يوسف الذي حرضهما على اقتحام الفيلا في ذات التوقيت.