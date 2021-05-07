مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 25..فاتن تكشف خيانة سرية مع ابنة رئيسه

/630221/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-25فاتن-تكشف-خيانة-سرية-مع-ابنة-رئيسه

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 25، شهدت الحلقة ذهاب ناصر لسرية "عمرو سعد" ليسأله عن مكان سفينة "مصطفى شعبان" وزوجته نجلاء "رانيا يوسف" ويطلب منه مساعدته في العثور عليهم، يوافق سرية مقابل محاولة ناصر في إقناع سعيد شقيق سرية لكي يتقبل العمل معه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 25 بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، التي شهدت تفاصيل مثيرة.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 25

ذهب ميحا القهوجي لسرية وأخبره أنه علم من شبتيشي توصله إلى فاتن فقد كانت في أحد السجون بسبب نومها في الشارع، وأنهم سيواصلا البحث حتى يعرفوا مكان إقامتها بعد خروجها من السجن، ثم يذهب ميحا ويأتي سنوفة يخبره سرية بالعمل معه حيث سيقوم بإنهاء بعض الأشياء المهمة الخاصة بسرية.

دينا شقيقة سليم تتخلى عن مجدي

يظهر مجدي مكتوفي الأيدي، حيث تنتشر الكدمات على وجه بعد أن تعرض للضرب من قبل سرية ورجاله في أحد الأماكن المهجورة، وتأتي له دينا شقيقة سليم، يخبرها بما فعله سرية به ويطلب منها إنقاذه لكنها تصفعه وتواجه بما كان سيفعله بها وكيف كان يخدعها طوال هذه المدة غير مبالي لحبها له، يحاول مجدي نفي كل ما سمعته عنه ويبرر لها بكدب سرية لانه يريد الحصول على كل شيء لنفسه، ولكن لا تصدقه دنيا وتتركه وتذهب.

روان تتعرض للهجوم من قبل زوجها غالي

ينتقل المشهد لروان وسفينة يتعرضا للهجوم المسلح من قبل رجال غالي زوج روان، فتصاب روان فى ذراعها، تطلب الشرطة أخذ إفادة سفينة، ويعد سفينة روان بأنه لن يترك الفاعل على قيد الحياة، يتصل مارسيل بسفينة فيخبره سفينة بأنه تعرض لمشكلة ويجد مارسيل يعرفها من الأساس ويخبره مارسيل بخطر روان وأنه يحتاج إليه بشكل ضروري خاصة في وصول شاحنة الذهب غدًا.

مصطفى يترك العمل مع سرية

يعتذر سفينة لنجلاء فتخبره بأنها منذ وفاة حبيبة وهي تشتاق للأمومة وأن ما تحمله في بطنها روح ليس لها ذنب بالظروف التي مرت بها، ثم قدمت له نصيحة بشأن روان فهي حتمًا ستجلب المصائب على رأسه، وطلبت منه الذهاب إلى منزلها بالحارة حتى تنام على سرير حبيبة لشدة اشتياقها لها، على الجانب الآخر يتحدث مصطفي مع سرية حول سفينة وأنه بالوقوف في وجه مارسيل سيضطر لمواجهة سفينة أولًا وهو لن يسمح بخيانة الصداقة التي جمعتهم، يغضب عليه سرية ويخبره بأنه سيفعل ذلك بوجود مصطفى ولكن لا يوافق مصطفى على هذا الأمر ويترك العمل معه ويذهب.

لازال سرية يواصل البحث عن فاتن ولكنه لا يجد لها أثر، ثم يذهب إلى الحارة ليطمأن على سعيد وقبل وصوله توجد بسنت في منزل سعيد تحاول إقناعه بالعمل معها، ولكن يقاطع حديثهم دخول المفاجأ لسرية فيخبره سعيد بأنه تزوج من بسنت، يعطيهم سرية مبلغ كبير من المال ويذهب يحاول سعيد اللحاق به ليفهمه حقيقة الأمر ولكن تمنعه بسنت وتطلب منه تنفيذ ماقاله لشقيقه سرية.

يذهب سفينة إلى منزل غالي للانتقام منه بما فعله في روان فيطلق رصاصة على رجله ويطلب منه أن يطلق روان مقابل 10 مليون جنيه، وتنتهي الحلقة 25 من مسلسل ملوك الجدعنة بصدمة فاتن عندما ترى سرية يتجول مع ابنة رئيسه سليم في المول التي تعمل به فاتن فيصيبها حالة من الذهول.