مسلسل موسى الحلقة 25..أول خلاف بين محمد رمضان وسمية الخشاب

/630222/مسلسل-موسى-الحلقة-25أول-خلاف-بين-محمد-رمضان-وسمية-الخشاب

مسلسل موسى الحلقة 25، شهدت أول خلاف بين موسى الذي يجسده الفنان محمد رمضان وزوجته حلاوتهم التي تقوم بدوها الفنانة سمية الخشاب بسبب تعطيل اول صفقة له في بيع الراديوهات، ولكن فضلت أن تقف بجانبه مع أول أزمة يمر بها وجعلت العاملين معها في الدكان يقومون بالترويج للراديوهات التي أتى بها موسى من غزة كي يتاجر بها في القاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 25 التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة بعد فضل صفقة محمد رمضان.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 25

ظل نوفل الذي يجسده منذر الريحاني في مطاردة شهاب باشا ليقتله تنفيذًا لأمر شويكار هانم التي اعطه مبلغ من المال مقابل التخلص منه، فأستعان نوفل بوالدته كاحلة "فريدة سيف النصر" التي جعلتها شفيقة "هبة مجدي" تسكن معها في قصر شهاب وطلب أن تحاول قتل شهاب باشا "صبري فواز"، ولكنها لم توافقة على هذا الأمر نهائيًا.

كشفت زوجة الشيخ صالحين عن حملها في الأشهر الاخيرة منه، الامر الذي جعل سكان القرية جميعًا يندهشون من الأمر، فحذر عمدة القرية شيخ البلد من التعرض لصالحين أو لزوجته بعد العلم بخير حملها.

أرسل الخواجة ماركو موسى إلى السفير الإنجليزي بعدما اعطاه راديو مجانًا وعرفه على البشوات الذي سيتاجر معهم في بيع الراديوهات، وهناك طلب منه السفير الإنجليزي ان يحضر حفل السفارة، حيث وفوجىء موسى بوجود الضابط الإنجليزى "نجيب بلحسن"، الذى كان يطارده فى الصعيد.

الجدير بالذكر، أن يشارك في بطولة مسلسل موسى لمحمد رمضان عدد كبير من النجوم منهم سمية الخشاب وسيد رجب ورياض الخولي ومنذر ريحانة وتارا عماد وهبة مجدي ومفيد عاشور ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.