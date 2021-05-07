/630223/موعد-عودة-على-معلول-لصفوف-الأهلي-بعد-غياب-3-شهور

شهدت الفترة الأخيرة أخبار متعددة عن عودة على معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي خلال مباراة الزمالك القادمة في الدوري الممتاز، لكن الأمر لم يكن بتلك البساطة حيث علم دوت الخليج صعوبة لحاق التونسي بمواجهة القمة 122 القادمة بين المارد الأحمر و الفارس الأبيض في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل الأهلي أن على معلول لاعب القلعة الحمراء الحالي مازال يعاني من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في اللقاء الذي خسره الفريق بهدفين دون رد قبل أن يواجه بالميراس في مباراة تحقيق الميدالية البرونزية .

عودة على معلول مع الأهلي

ويعاني على معلول من الإصابة حتى الأن وهو مازال في مرحلة التأهيل ، وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة القمة 122 أمام الزمالك والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الأثنين القادم على ملعب القاهرة الدولي ، كما سيغيب اللاعب عن مباراة الذهاب في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة عقب مواجهة الزمالك المقبلة والتي سيتحدد بناء عليها إمكانية مشاركة على معلول خلال مواجهتي صن دوانز في الدور ربع النهائي من البطولة التي حسم الأهلي لقبها في الموسم الماضي على حساب الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يعود على معلول لصفوف النادي الأهلي عقب المواجهة الأولى بين المارد الأحمر و صنداونز الجنوب إفريقي والمقرر أن تنطلق يوم 15 من الشهر الجاري لكن سيتحدد الموقف النهائي للتونسي عقب الخضوع لمجموعة من الفحوصات الطبية بعد مواجهة الزمالك في القمة 122.

تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

في الهجوم: إيمانول أكوي .

وجاء تشكيل الأهلى لمواجهة الإتحاد السكندرى كالتالى :

تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.