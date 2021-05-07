جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر فى مرحلة صعبة من وباء كورونا، مناشدة المواطنين بالتزام الإجراءات الاحترازية، وأكدت أن المفتاح فى يد المواطن، وأنه يجب أن يكون متعاونا مع الحكومة.





وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذى يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنه من المفضل أن تركز وسائل الإعلام على التنويهات المبسطة للمواطنين، مثل كيفية ارتداء وخلع الكمامات، فلو لم تتم هذه الأمور بالطريقة السليمة لن يتحقق الهدف المرجو منها، وينطبق نفس الأمر على غسل الأيدى بالمياه والصابون، وعدم لمس الأسطح. وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات: "أهم شىء فى الإجراءات الاحترازية هو التباعد الاجتماعى، فأنا أتعامل مع الناس على أننى مريضة ولا أريد نقل العدوى إليهم، وأحرص دوما على عدم ارتياد أى مكان مزدحم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - العليا للفيروسات تحذر: نعيش مرحلة صعبة من وباء كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.