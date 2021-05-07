غادة قنديل تحصل على موافقة لتوصيل المياه للمناطق المحرومة بالباجور

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة غادة قنديل، عضو مجلس النواب، بدء أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للأماكن المحرومة فى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وهى قرى "مناوهله - المقاطع - كوم الضبع – أبشيش -جروان - فيشا الصغرى - كفر شبرا زنجى - كفر محمود - مسجد الخضر - ميت البيضا"، للعمل على توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب لأهالينا المواطنين.





وقالت الدكتورة غادة قنديل، إنها تقدمت بطلب للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوفير اعتماد مالى لمركز الباجور، لمد وتدعيم شبكات المياه. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن وزير الإسكان وافق على توفير مبلغ مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، منوهة إلى أنه تم تحديد الأماكن المحرومة والأكثر احتياجا لمياه الشرب بالتعاون مع المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية لبدء أعمال المد والتنفيذ. ووجهت الدكتورة غادة قنديل عضو مجلس النواب، لأهالى الأماكن المحرومة من المياه بعد قرار وزير الإسكان.

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