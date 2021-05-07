اتساع أبواب الخير فى الرسالة المحمدية.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم لاحقا نشر كل من خطبة العيد وخطبة الجمعة القادمة تباعًا.

وأكدت الوزارة، فى بيان سابق، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.