/630224/إقالة-مراسل-الأهلي-بسبب-قميص-الزمالك-وجماهير-الأبيض-تغرد-هاتوهم-قناتنا

أثار مينا ماهر المراسل بقناة النادي الأهلي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ظهوره بقميص الفارس الأبيض في أحد المباريات، يأتي هذا بعد أن قررت إدارة القناة الخاصة بالقلعة الحمراء بإيقاف سارة محسن المذيعة ببرنامج السادسة مساء.

وتداول رواد السوشيال ميديا العديد من الصور القديمة للمراسل مينا ماهر وهو يرتدي القميص الخاص بنادي الزمالك ، مطالبين بضرورة رحيله عن قناة النادي الأهلي ، نظرا لما تمثله تلك الوقائع من حساسية عالية بين قطبي الكرة المصرية .

وقررت قناة النادي الأهلي إقالة مينا ماهر من عمله داخل قناة القلعة الحمراء بعد أن أنتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أن اللاعب ينتمي للقلعة البيضاء.

وكتب مينا ماهر عبر حسابة على الفيس بوك : " مساء الخير يا جماعة .. في هذه اللحظات تم ابلاغي من قناة الاهلي اقالتي ورحيلي رسمياً ،بهذه المناسبة احب اشكر جماهير الاهلي الكبيرة علي الدعم الغير محدود منذ انضمامي لمؤسسة الأهلي ، ويشهد الله اني تعملت باحترافية شديدة ومهنية في كل الاوقات ولم يخرج اي اسرار لانها امانة لابد من احترامها ،وبشكر الاستاذ محمد زيادة على اختيارى للعمل فى قناة الاهلى لانى باختصار تقدمت لمسابقة المراسلين و تم اختيارى من قبل الاستاذ محمد ذيادة رئيس قطاع المراسلين والاستاذ خالد هجرس (الاحلام لم تتحقق بعد مازال هناك الكثير في المستقبل دعواتكم )"

على جانب أخر، طالب بعد مشجعي الزمالك بضرورة التعاقد مع سارة محسن لتقديم برنامج في قناة القلعة البيضاء ، بعد أن أظهرت خلال فيديو سابق أنها لا تشجع الأهلي لأنها أنسانة طبيعي على حد وصفها .

جماهير الزمالك تطالب بتواجد سارة محسن في قناة النادي