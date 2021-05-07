/630225/نسل-الأغراب-الحلقة-25-انطلاق-الحرب-بين-أمير-كرارة-وأحمد-مالك

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25، استهلت الأحداث بتصدي جليلة -مي عمر- وتهديدها لعساف الغريب -أحمد السقا- بعد أن كان ينوي على ضرب ابنها حمزة -أحمد مالك-، كما أخبرته أن علاقتهما انتهت عند هذا الحد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25 التي شهدت استعادة ريم سامي لوعيها واشتعال الحرب بين أحمد مالك وأمير كرارة.

مي عمر في محاولة لامتصاص غضب ابنها أحمد مالك

أحضرت جليلة ابنها حمزة معها إلى بيت أخيها علي، وحاولت أن تزيل من قلبه كرهه لأخيه سليم -أحمد داش- وتوعيه بأنهما سندًا لبعضهما، وبعدها تطرقت لأزمته مع غفران -أمير كرارة- بسبب محاولته لقتل حبيبته فاطمة-ريم سامي- وطلبت منه أن يترك الغضب جانبًا ويقف بجانب الأخير في محنته بعد أن دخل السجن، فأخبرها أنه إذا طاله سيقتله مثلما افترى وفعل بفاطمة، فنصحته والدته أن لا يجعل قلبه هو مرشده فرد عليها بأن أكثرهما فعلًا لذلك.

ريم سامي تستعيد وعيها

دخل عساف وعم مسعد إلى غرفة العناية المركزة، التي تتواجد بها فاطمة بغيبوبة في حالة حرجة، وتبادلا الثنائي الحديث حول حب عساف الاستثنائي لها وطيبته التي تشملها رغم قساوة طبعه، وقبل إنهاء حديثهما رجعت إلى وعيها وعادت مشاكستها هي وعساف من جديد.

أحمد مالك لا يستيطع الاعتراف على غفران الغريب

اجتمع العمدة حسيب -إدوارد- وأخيه علي -محمد دياب- بمكتب الأخير وبدأ يتذكران الماضى وزواج أختهما جليلة من عساف الغريب بأمر من والدها وبعدها زواجها من غفران الغريب بقرار من حسيب، ومعارضة علي لكلًا القرارين، ومن ثم دخل عليهما حمزة وهو شارد ولا يدرك ماذا يحدث من حوله، وسأله علي للمرة الثانية حول حقيقة وجود غفران وراء محاولة قتل فاطمة فأنكر أنه يعلم شئ.

أول لقاء بين أحمد مالك وأمير كرارة بعد دخول الأخير إلى السجن

دار المشهد التالي في إحدى زنزانات السجن، حيث ذهب حمزة لزيارة غفران، وواجهه بأن الدافع وراء قتل فاطمة هو رغبته في أن ينصر سليم عليه، واتهمه أنه فعل ذلك لأنه يحب ابنه سليم أكثر من ابن زوجته مشيرًا إليها، فبرر الأخير فعلته بأنها كانت لمصلحتهما هما الاثنان.

أمير كرارة وأحمد مالك يفتحان النيران على بعضهما

فتوعد له حمزة، أنه سيقتله ويأخذ ثأر فاطمة إذا ماتت، فانقلب عليه غفران وأخبره أنه أخطأ عندما تركه ولم يقتله منذ أن جاء في اليوم الأول مع جليلة ولم ينتبه إلى كونه نجل عساف الغريب وسيتطبع بطبعه، وأنه سيصحح ذلك الخطأ بقتله عندما تطوله يده.

مي عمر تعلم بهوية المبلغ عن أمير كرارة

اجتمعت جليلة بأخيها علي وأعربت له عن حزنها على غفران وأن تحرياته حول قضيته قد تكون خاطئه وظلمه، فحتى يثبت لها علي صدق تحرياته أخبرها أن عساف هو من بلغ وسلمه أحد المزارعين العاملين هناك، فوقع عليها الخبر كالصاعقة ومن ثم أخبرته أنه بهذا الحديث أزاح من عليها همًا كبيرًا.

طايل ينوي على قتل عماد زيادة

عادت الغازية دهب -نجلاء بدر- تتودد إلى بكري -عماد زيادة- بعد أن رفضها عساف الغريب ودخل غفران إلى السجن، فأخبرها أنه كاشف أمرها، ومن ناحية أخرى طلبت يسر من طايل أن يتزوج بها فأعرب لها عن أمنيته في ذلك ولكن بسبب طغيان بكري لا يستطيع أن يتزوج بها، فحرضته الأخيرة على قتله.

مي عمر تنهي علاقتها بأحمد السقا بسبب خيانته لها

انتهت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25 بذهاب جليلة إلى سراية عساف الغريب، وعندما تقابلا ذكرته بإتفاقهما بأن لا يأذي أولادها ولا إخوانها فضلًا عن غفران ولكنه خان اتفاقهما وبلغ عن الأخير، وأخبرته أنه بذلك نهى قصتهما، فوصفها بالغبية إذا صدقت أنه لن يأذي أحد وأخبرها أن الضرر سيطول الكل ولن يتبقى إلا الرماد.