/630226/عمرو-محمود-ياسين-ينفي-وجود-خلاف-حول-نهاية-اللي-مالوش-كبير

نفي السيناريست عمرو محمود ياسين وجود أي خلاف بينه وبين أبطال عمل مسلسل اللي مالوش كبير الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، زاعمًا بأن مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة.

دوت الخليجيكشف تعليق السيناريست عمرو محمود ياسين حول وجود خلافات بينه وبين أبطال العمل حول نهاية مسلسل اللي مالوش كبير.

كتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نافيًا وجود أي خلاف حول نهاية مسلسل اللي ملوش كبير: "بشكل واضح ومباشر لم يظهر أي أحد من العناصر الأساسية بمسلسل اللي مالوش كبير أي تحفظ على النهاية، النهاية كان يعلمها الجميع ومتفق عليها من بدري، عشان مش عارف ليه داير في السوشيال ميديا إن كان فيه مشكله على النهاية".

أزمة عمرو محمود ياسين مع ياسمين عبدالعزيز

وكان قد نشب خلاف بين السيناريست عمرو محمود ياسين والفنانة ياسمين عبدالعزيز جعل الأخيرة تقوم بإلغاء المتابعة لياسين، فربط رواد السوشيال ميديا مافعتله ياسمين عبدالعزيز بوجود خلاف بشأن نهاية مسلسلها اللي مالوش كبير.

وأوضح عمرو في أحد التصريحات، أن إلغاء متابعة الفنانة ياسمين عبدالعزيز له هو أمر شخصي، والعمل يُعرض حاليًا بنجاح، وعلى من يطلقون مثل هذه الشائعات متابعة حلقات المسلسل، مشيرًا إلى أنه مستمتع بنجاح العمل وتربطه علاقة قوية بكل الفريق ياسمين والعوضي والصاوي والمخرج والجهة المنتجة.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

اللى مالوش كبير من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغنى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعي وأحمد عبدالله محمود، ومحمود ياسين، وهدى الإتربى.

موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير

ويعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحًا و6 مساء.