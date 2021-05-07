/630227/مفاجأة-الأهلي-لم-يطلب-حكام-أجانب-لمباراة-الزمالك-في-القمة-122

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا عصر اليوم يؤكد أن المارد الأحمر متمسك بخوص المباريات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز بطاقم حكام أجنبي من اجل الحصول على حقوق القلعة الحمراء المشروعة ، لكن تأتي المفأجاة أن المارد الأحمر أقر بتوجد حكام مصريين خلال مباراة الزمالك القادمة.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي الذي اصدره مساء اليوم : " النادي يتمسك بطلبه المشروع بإسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول، ووفقًا للائحة التي تفرض الالتزام بتقديم الطلب قبل موعد المباراة بـ 15 يومًا، لذا يؤكد النادي على طلبه المرسل لاتحاد الكرة بتاريخ 4ـ5ـ2021.

الأهلي يوافق على إقامة مباراة الزمالك بحكام مصريين

وبناء على ماسبق فإن مباراة الأهلي و الزمالك القادمةة ستدار بحكام مصريين لأن الفارق بين طلب الأهلي وإقامة المباراة هو 6 أيام فقط، الأمر الذي يعد مخالف للوائح ولا يحق للأهلي التقدم بطلب تواجد حكام أجانب لمباراة الزمالك لأن المدة أقل من 15 يوما.

وأصبح من الضروري تواجد الحكام الأجانب في مباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري الممتاز والذي يخوضها الفريق نهاية الشهر الجاري ، الأمر الذي يعد قانونيا أن يتواجد حكام غير مصريين لان الفترة بين طلب المارد الأحمر و المباراة أكثر من 15 يوما.

تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، أحمد رمضان، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد شريف، وليد سليمان، أكرم توفيق، طاهر محمد".

تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

في الهجوم: إيمانول أكوي .