مجددا.. الصاروخ الصينى يمر فوق مصر

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، إن مرور الصاروخ لن يمكن مشاهدته بسهولة.
وكانت الصين، أطلقت قبل أيام أول مكونات محطتها الفضائية "سى إس إس" بصاروخ "لونج مارش 5 بى"، وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض فى مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، مما يجعل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوى وبالتالى نقطة سقوطه أمرًا يصعب التنبؤ به بدقة.
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