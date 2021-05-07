بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ المطران مار أثناسيوس لتنصيبه نايبا بطريركيا

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المطران مار أثناسيوس فراس دردر، بمناسبة تنصيبه نائبًا بطريركيًا على النيابة البطريركية فى البصرة والعمارة والخليج العربى.





وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ المطران مار أثناسيوس فراس دردر، بمناسبة تنصيبه نائبًا بطريركيًا على النيابة البطريركية فى البصرة والعمارة والخليج العربى، نصلى إلى الله القدير أن يبارك خدمتكم المقدسة".

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