الخارجية: نتابع إصدار جوازات السفر الجديدة للمغتربين بالسعودية

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن عدد طلبات إصدار الجوازات اليومية فى القنصليتين العامتين فى كل من الرياض وجدة، على سبيل المثال، وصل إلى حوالى ثلاثة أضعاف الأعداد اليومية قبل جائحة كورونا، وذلك فضلاً عما أدى إليه توقف حركة الطيران أو عدم انتظامها من تكدس أكثر من 10 آلاف استمارة إصدار جواز سفر لدى البعثات الأخرى على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الجهات المعنية بإصدار جوازات السفر فى جمهورية مصر العربية وتأثير ذلك على معدل إصدار الجوازات، لا سيما مع ما يتم تطبيقه أيضًا من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وسارعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل العمل على تسريع إجراءات استخراج الجوازات، الأمر الذى أسفر عن إصدار 53.120 جواز سفر خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الجارى، وبلغ معدل ما يتم إرساله حاليًا من جوازات سفر إلى القنصليتين العامتين فى كل من الرياض وجدة وتسليمه للمواطنين حوالى 3.000 جواز سفر أسبوعيًا.
وتواصل الخارجية، تكثيف المُهمات القنصلية خلال الفترة المُقبلة إلى المُقيمين بالمملكة العربية السعودية فى المدن الأكثر كثافة التى تبعد عن العاصمة، لتقديم جميع الخدمات القنصلية إلى المواطنين المصريين المقيمين هناك.
كما أصدر وزير الخارجية سامح شكرى، تعليماته إلى السفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية بكل من الرياض وجدة للتأكد من سرعة توافر جميع السبل والظروف المناسبة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين.
كما وجّه وزير الخارجية القطاع القنصلى وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بوزارة الخارجية بسرعة الانتهاء من وضع آلية مميكنة لإنهاء إجراءات الملء الإلكترونى للاستمارات مما سيساهم فى اختصار إجراءات استخراج جوازات السفر وتيسيرها.
وحثت وزارة الخارجية المواطنين على التواصل المباشر، فى حال وجود أى شكاوى، مع القطاع القنصلى عبر البريد الإلكترونى [email protected] ، أو تقديم شكواهم عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية.
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