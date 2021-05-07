البابا ثيودروس يرأس قداس عيد مارجرجس

جدة - نرمين السيد - ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، البابا ثيودروس الثانى القداس الإلهى احتفالا بعيد القديس جيورجيوس اللابس الظفر فى دير مار جرجس الرومانى البطريركى التاريخى للروم الأرثوذكس بمصر القديمة فى القاهرة.





شارك فى القداس الإلهى كل من المتروبوليت نقولا مطران طنطا "إرموبوليس" وتوابعها والوكيل البطريركى للشؤون العربية، المتروبوليت نقوديموس مطران ممفيس "مصر الجديدة" وتوابعها والوكيل البطريركى بالقاهرة، وأسقف بابليون ثيودروس، والأرشمندريت دماسكينوس الأزرعى Kathigomenos دير مارجرجس والعديد من الكهنة البطريركية، وكذلك آباء دير يواكيم وبايسيوس فى رومانيا.

وحضر القداس البطريركى الإلهى سفير اليونان بالقاهرة Nikolaos Garilidis، والقنصل العام لليونان Maria Zisi، قنصل قبرص Achilleas Bikis، مندوبون عن الجمعية اليونانية بالقاهرة والمجلس الطائفى العام للمصريين والعرب.

وتواجد فى القداس الإلهى عشرات المؤمنين من كنيستنا، وحجاج من رومانيا وكوريا ومن أبناء الكنيسة القبطية، الذين أتوا جميعًا لتكريم القديس جورجيوس، كما زار عدد من المسلمين الذين يُكرمون هم أيضًا القديس جيورجيوس والمعروف عندهم باسم "الخضر".