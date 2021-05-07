إيبارشية هولندا تصدر عدد جديد من مجلة الطريق

جدة - نرمين السيد - يحتوى هذا العدد على كلمة للمحرر بعنوان "الاندماج" وكلمة عن الفنان الراحل المهندس عادل نصيف، وأيضا موضوع بعنوان "المراهق وسلطة الوالدين"، وكذلك مقال عن الخدمة بعنوان " خادم الإنسان وخادم السبت".

كما يحتوى العدد على مقالات باللغة الهولندية:"Sacramenten van het priesterschap en، Reis van de heilige Familie in Egypte"، هذا بالإضافة إلى مزيد من المقالات والموضوعات المهمة والهادفة، من الاباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الطريق، مجلة دورية تصدر عن ايبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية.