لمدة 14 يومًا .. غلق كنيسة العذراء مريم بالهضبة العليا بالمقطم

جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة فى بيانها، اليوم الجمعة، :"نظرا لازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا، فسيتم إغلاق الكنيسة لمدة 14 يوما بدءًا من قداس الغد السبت 8 مايو 2021".

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