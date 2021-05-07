وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. الأوقاف تنشر صورا من صلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور وعيًّا كبيرًا لدى الشعب المصرى، فأثبتوا أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف، والتى من أهمها: الوضوء فى المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والإنصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وأكدت الوزارة أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.