انت الان تتابع تفاصيل خبر وأدعية ليلة 27 رمضان.. دعاء ليلة القدر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم مكتوباً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تشهد محركات البحث الآن بحثاً كبيراً عن دعاء ليلة القدر، خاصة وأن الليلة القادمة هي ليلة 27 رمضان، وبالرغم من أن الله سبحانه وتعالى أخفى هذه الليلة لكي يجتهد العباد في العشر الأواخر، إلا أن بعض العلماء تحدثوا عن أنها قد تكون في ليلة السابع والعشرين من رمضان.

دعاء ليلة القدر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم

كما أشار العلماء إلى أن ليلة القدر متنقلة وليست ثابته، والتماسها يكون في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، فقد تكون في ليلة 21 رمضان أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 رمضان، ولذا يجب على كل مسلم أن يقوم الليالي العشر الأخيرة من رمضان طلباً لهذه الليلة، التي هي خير من ألف شهر كما قال الله تعالي في كتابة في سورة القدر.

وعن دعاء ليلة القدر، فلقد أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأوصانا أن نقول في هذه الليلة الموعودة “اللهم إنك عفو تجب العفو فاعفو عنا”، فمن صام نهار ليلة القدر وقام ليلها ودعا بهذا الدعاء غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولقد قال عليه السلام “من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه”.

كما أن هناك أدعية أخرى لليلة القدر يمكن للمسلم أن يرددها في تلك الليلة، ومنها “اللهم اعف عني يا كريم وعافني يا رحيم، يا عافياً عن المذنبين اعف عني، اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه الليالي المباركة بعتق رقابهم من النار اللهم فاعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم إننا لا نقوى على نارك فأجرنا يا ربنا من النار ومن عذاب النار”.

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دعاء ليلة القدر ليلة 27 رمضان

أيضاً من دعاء ليلة وهو دعاء مأثور عن النبي عليه في القنوت دائماً “اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك”، كما أنه يجوز للمسلم أن يدعوا الله في ليلة القدر بأي دعاء يجري على لسانه.