/630229/الزمالك-يتهم-سيد-عبدالحفيظ-بالتلاعب-ويزف-بشرى-سارة-عن-الاستاد-الجديد

أثار العدد الجديد من مجلة الزمالك و الصادر بتاريخ الخميس 6/5/2021 الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما زف المستشار عماد عبدالعزيز رئيس القلعة البيضاء خبر سار بشأن إنشاء ستاد الزمالك الجديد.

وجاءت عناوين العدد الجديد من مجلة نادي الزمالك قوية ونارية في ظل الأحداث المتصاعدة التي يمر بها الفارس الأبيض، حيث عنونت المجلة الرسمية الصادرة عن النادي الهجوم على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قائلا : " يا حفيظ تلاعب واتهامات ".

الزمالك يهاجم سيد عبدالحفيظ

كما جاء في العدد موضوع حواري مع المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي يزف البشرى للجماهير حول الاستاد الجديد للنادي معلنا أن البدء فيه ستتم خلال الأسبوع المقبل.

وابرزت المجلة الهجوم على الجبلاية بعنوان: " اتحاد الكرة يكيل بمكالين خوفا من بطش الأحمر".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز بعد أن حقق الفريق الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدوري.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

في خط الهجوم : حميد أحداد.

تشكيل سموحة امام الزمالك

في حراسة المرمي: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا.

في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي.

في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي.

قائمة الزمالك أمام سموحة في الدوري

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز في حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.