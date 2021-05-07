مسلسل الاختيار 2 يكشف تفاصيل حادث الواحات..ماتوا علشان احنا نعيش

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كشف مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 تفاصيل حادث الواحات التي وقعت في صباح يوم 20 أكتوبر من عام 2017، حيث كانت المنطقة في صالح الجماعات الإرهابية ليتمكنوا من قتل 11 ضابطًا ورقيب شرطة و4 مجندين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حادث الواحات الذي راح ضحاياه العديد من ضباط الشرطة فداء لأرض الوطن والمواطنين الذين كانت أرواحهم في خطر قبل تلك المداهمة.

حادث الواحات

استشهد كلًا من المقدم أحمد فايز عبد الحافظ خريج دفعة 1995، والمقدم محمد عبد الفتاح خريج 1999، والمقدم أحمد جاد دفعة 1999، والرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد، والعميد امتياز كامل، والرائد محمد وحيد حبشي دفعة 2000، والنقيب إسلام مشهور، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب كريم أسامة فرحات، والنقيب أحمد طارق أحمد زيدان، والنقيب أحمد حافظ أبو شوشة، ورقيب شرطة أنور محمد الدبركي، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر، ومجند حسن زين العابدين محمد، والمجند عمر فرغلي أحمد.

أظهر الحادث الأليم، أن الجماعات الإرهابية كانت تنوي التحرك إلى الأماكن الحيوية بالعديد من الذخيرة التي كانت بحوذتهم، ليشاء القدر أن يأخذ خيرة شباب البلد فداء للعديد من المواطنين.

شهدت الحلقة العديد من التفاصيل الأليمة ومشاهد استشهاد الضباط الذين ظلوا صامدون حتى لفظوا أنفسهم الأخيرة وهم واقفون بكل شجاعة ضد الإرهاب الأسود.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25

عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 بدون اعلانات أو فواصل لعرض الملحمة بكل تفاصيلها الأليمة كي يعي المواطنين جيدًا بطولة تلك الشهداء الذين كشفوا مخطط الإرهاب الأسود وقرروا الوقوف أمامهم بكل قوتهم للحفاظ على أرواح الشعب المصري.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 بطولة كلًا من كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، وانجي المقدم، الراحل هادي الجيار، بشرى، وغيرهم العديد من ضيوف الشرف الذين أبدعوا في تجسيد أدوارهم.