مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25..بطولة خارقة لقوات الأمن في مأمورية الواحات

/630231/مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-25بطولة-خارقة-لقوات-الأمن-في-مأمورية-الواحات

مسلسل الاختيار 2 حلقة 25، شهدت أحداث مثيرة وهامة بدايًة من انطلاق قوات الأمن في خط سيرهم -وهم يتلون القرآن الكريم- إلى منطقة الواحات بالكيلو 135 التي اتخذها الإرهابين وكرًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية.

دوت الخليج يرصد تضحية شهداء مأمورية الواحات وتصديهم للإرهابين بأرواحهم من أجل الحفاظ على مصر وأهلها.

معركة دموية بين قوات الأمن والإرهابين في منطقة الواحات

علم قائدهم الإرهابي عماد الدين أحمد عبد الحميد واسمه الحركي حاتم بقدوم قوات الأمن، فأصدر أمره بالاستعداد لصدهم وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من الاتجاهات كافة فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى بدأوا يستشهدوا واحد تلو الآخر بعد أن باسلو في معركة دموية دامت لساعات، من ضمنهم عميد إمتياز إسحاق محمد كامل، مقدم أحمد فايز -أحمد سعيد عبد الغني-، مقدم أحمد جاد والنقيب إسلام محمد الذي لقنه صديقه الشهادة قبل خروج روحه، ليبلغ عدد الشهداء 16 شهيدًا 11 ضابط و 5 مجندين.

استشهاد ملازم أول شوشة

وفي مشهد يدل على جرم هؤلاء الإرهابين الذين لا ينتمون إلى دين أو ملة تسأل قائدهم على الضباط الذين لازالوا على قيد الحياة ليخرج البطل ملازم أول شوشة أمامه فيقتلوه ويسقط شهيدًا في الحال، ومن ثم يطلب من عناصره ألا يقتلوا العسكريين حتى يعودوا ويحكوا ما عاشوه.

حاول المقدم رامي في وسط الصحراء أن يتواصل مع قوات الأمن ولكنه لم يستطيع بعد أن استشهدوا جميعهم، ومن الناحية الأخرى رُزق يوسف الرفاعي بمولود سماه وحيد على اسم صديقه الشهيد وحيد.

كريم عبد العزيز وماجد الكدواني في صدمة بعد استشهاد أبطال مأمورية الواحات

انهار المقدم زكريا يونس -كريم عبد العزيز- واللواء مراد بعد أن علموا باستشهاد رجال الأمن في ذلك الحادث الإرهابي، وظهر الأخير وهو يعظم من تضحيتهم بمقولة "منع الشر ثمنه غالي.. ومفيش أغلى من الروح" .

دار المشهد التالي في منزل زكريا يونس حيث تحاول زوجته إنچي المقدم التهوين عليه بعد استشهاد أصدقاءه، فيخبرها أنه سيذهب للجنازة وعند خروجه يسألها بنبرة تملئها الحسرة هحضر جنازة أي واحد فيهم؟.

تشيع جنازة شهداء مأمورية الواحات

رصدت الحلقة الجنازة الحقيقة لشهداء مأمورية الواحات على أغنية الكينج محمد منير "ملاعين في كل كتاب ما يعرفهم مكان.. هو اللي صان عرض الوطن زي اللي خان"، وبعدها عُرضت صورهم الواقعية لتنتهي بذلك أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25.