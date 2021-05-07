/630232/في-بيان-رسمي-أون-تايم-سبورت-توضح-أزمة-مشاهدات-مباريات-الأهلي-والزمالك

أصدرت شبكة قنوات أون تايم سبورت بيانا رسميا تنفي فيه ماتردد خلال الساعات المقبلة عن نسب و عدد المشاهدات وذلك عقب مباراتي الأهلي امام الاتحاد السكندري و التي أنتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، وكذلك الزمالك أمام سموحة والتي أنتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف أيضا.

وتدوال رواد التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية معلومات عن نسب المشاهدة الخاصة بمباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، كاشفين أن نسب المشاهدات توضح افضلية موجودة لصالح المارد الأحمر على حساب الفارس الأبيض.

واكدت شبكة قنوات أون تايم سبورت أنها لا تعرض أي معلومات تخص نسب المشاهدة خلال المباريات ، وأن تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة مع مناشدة الجماهير بضرورة توخي الحذر عن مشاركة مثل لك المعلومات غير الرسمية.

وجاء نص البيان كالتالي:

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة الإتحاد كلا من : علي لطفي، أحمد رمضان، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد شريف، وليد سليمان، أكرم توفيق، طاهر محمد".

تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

في الهجوم: إيمانول أكوي .

وكذلك حقق الزمالك الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي شهدت :

تشكيل الزمالك أمام سموحة

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

في خط الهجوم : حميد أحداد.

تشكيل سموحة امام الزمالك

في حراسة المرمي: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا.

في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي.

في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي.