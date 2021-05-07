/630233/الزمالك-اتحاد-الكرة--يجامل--الأهلي-من-أجل-الضغط-على-الحكام

تحدث إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة نادى الزمالك عن أزمات التحكيم ، والظلم الذي تتعرض له القلعة البيضاء ، ومجاملة الأندية المنافسة وذلك خلال تصريحات إذاعية .

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات عبر إذاعة وزارة الشباب والرياضة : " أحمد مجاهد ( رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم) ، يجامل النادى الأهلى ، ورفع العقوبة عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى من أجل ممارسة هويته والضغط على التحكيم ". الزمالك يهاجم اتحاد الكرة وأردف : " كيف يُعقل أن يجتمع الإتحاد في 24 ساعة من أجل مناقشة أمر سيد عبد الحفيظ ، ونفس الإتحاد أعلن عن عدم وصول شكوى إمام عاشور لاعب الزمالك ". أكمل : " مع إحترامى لسيد عبد الحفيظ بس إزاى تجتمعوا معاه في 24 ساعة وترفعوا العقوبة ". وواصل عبدالله حديثه بشأن سند القمة القادمة لتحكيم مصرى :" لا تعقيب على قضاء الله وقدره " . تشكيل الزمالك أمام سموحة في حراسة المرمى : محمد عواد في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي. في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا. في خط الهجوم : حميد أحداد. تشكيل سموحة امام الزمالك في حراسة المرمي: الهاني سليمان. في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا. في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي. في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي. قائمة الزمالك أمام سموحة في الدوري في حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش". في خط الدفاع: أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني. في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز – طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي. في خط الهجوم: مروان حمدي - سيف الدين الجزيري - حميد أحداد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك: اتحاد الكرة « يُجامل » الأهلي من أجل الضغط على الحكام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.