وأضاف الدكتور جاد القاضى فى بيان له اليوم: "يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك يوم الرؤية، فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، عدا داكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب".
وتابع: "ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ12 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 11 إلى 14 دقيقة".
وأوضح: "أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 3 إلى 17 دقيقة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو 2021، هو المتمم لشهـر رمضان 1442هـ، وتكون غرة شهر شوال 1442هـ، فلكيا، يوم الخميـس 13 مايو 2021م، أول أيام عيد الفطر المبارك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلكيا .. الخميس أول أيام عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.