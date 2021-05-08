فلكيا .. الخميس أول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن هلال شهر شوال لعام 1442هـ، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442هـ، الموافق 11 مايو "يوم الرؤية".





وأضاف الدكتور جاد القاضى فى بيان له اليوم: "يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك يوم الرؤية، فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، عدا داكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب".

وتابع: "ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ12 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 11 إلى 14 دقيقة".

وأوضح: "أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 3 إلى 17 دقيقة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو 2021، هو المتمم لشهـر رمضان 1442هـ، وتكون غرة شهر شوال 1442هـ، فلكيا، يوم الخميـس 13 مايو 2021م، أول أيام عيد الفطر المبارك".