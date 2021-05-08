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أصدرت قنوات أون تايم سبورتس بيانًا رسميًّا كشفت فيه حقيقة الأنباء المتداولة عن الإحصائيات والأرقام الخاصة بمشاهدة مباريات الدورى أو البرامج.
وقال البيان: "تعلن شبكة قنوات أون تايم سبورتس أنها لا تنشر أي إحصائيات عن مشاهدات لأي برامج أو مباريات.. وإذ تؤكد القنوات هذه المعلومة تهيب بمتابعيها من الجمهور الرياضي المستنير ألا يعيد نشر أي بوستات لم تنشرها القناة".
وأضاف: "حرصًا على صحة أية معلومات تصل إلى مشاهديها وتحتفظ القنوات بحقها في اتخاذ أي إجراءات تجاه من ينشرون معلومات تستخدم شعار القنوات أو أسماء أي من العاملين بها، وتحتوي على معلومات تم تحريفها".
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أرقامًا منسوبة للقناة الناقلة للدوري المصري، بأن نسبة مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بلغت 18 مليونًا، في حين أن مباراة الزمالك وسموحة بلغت مليوني مشاهدة فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنوات أون تايم سبورتس تصدر بيانا بشأن إحصائيات مشاهدات مباراتى الأهلى والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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