انت الان تتابع تفاصيل خبر الحرارة 43 على القاهرة.. حالة الطقس اليوم السبت 8 مايو وحتى أول أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 8 مايو الجاري، مؤكدةً وجود ارتفاع شديد في درجات الحرارة لتصل إلى 43 درجة محسوسة على القاهرة، ونصحت الهيئة العامة للأرصاد بالإكثار من شرب السوائل خلال هذه اللليلة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم السبت 8 مايو وحتى أول أيام عيد الفطر

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقرير نشرته اليوم على صفحتها الرسمية، أنه بدايةً من السبت 8 مايو وحتى الخميس 13 مايو والذي يوافق أول أيام عيد الفطر، فسوف يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وحار على السواحل الشمالية نهاراً، ومعتدل ليلاً على كافة أنحاء البلاد، وذلك وفق التقرير التالي.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم السبت شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد بالقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار بالسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وغرب البلاد، ووجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبنسبة 30% وعلى فترات متقطعة.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 مايو وفق تقرير الأرصاد فقد جاءت كما يلي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 43 درجة المحسوسة 23 درجة الإسكندرية 39 19 طنطا 42 22 شبين الكوم 43 23 المنيا 44 23 أبو سمبل 44 27

وللمزيد في تقرير الأرصاد التالي.