علامات ليلة القدر التي أرشدنا النبي إليها وأدعية ليلة القدر وكيف يدرك المسلم هذه الليلة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا علامات ليلة القدر الثابتة من السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعاء ليلة القدر، وكيف ينال المسلم شرف هذه الليلة لينال خيرها وبركتها ويخرج منها وقد غفر الله له ذنبه وستر عيبة وفرج همه وكربه.

علامات ليلة القدر التي أرشدنا النبي إليها

ولقد ذكر العلماء عدداً من الظواهر الطبيعية التي ذكرها النبي عليه السلام على أنه من علامات تلك الليلة الموعودة التي هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، ومن هذه العلامات ما يلي:

1- من علامات ليلة القدر، أن الشمس تخرج صبيحتها ساطعة ولا شعاع لها، وهكذا أخبرنا النبي في حديث رواه الإمام مسلم.

2- أيضاً من علامات هذه الليلة ليلة القدر أن القمر فيها يكون مثل “شِقِّ جَفْنَةٍ” كما ذكر النبي عليه السلام.

3- تكون ليلة القدر سمحة طلقة والسماء صافية لا حارة ولا باردة وتصبح فيها الشمس ضعيفة حمراء.

4- لا يرمي في ليلة القدر بنجم، وهي الشهب التي تقذف بها الشياطين.

وليلة القدر هي في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، ورجح بعض العلماء ليلة السابع والعشرين من رمضان، وهناك العديد من الأدعية التي تقال في هذه الليلة، ومنها ترديد قول “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

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علامات ليلة القدر التي أرشدنا النبي إليها وكيف يدرك المسلم هذه الليلة

كما ينصح العلماء من يريد أن ينال شرف هذه الليلة المباركة ليلة القدر أن يفعل الآتي:

أن يتوب إلى الله.

أن يكثر من الدعاء أن ينال شرف قيامها.

أن لا يأكل كثيراً حتى ينشط بالليل ويقدر على القيام.

أن يقبل على الله بقلبه وجوارحه.

أن يدعو الله ويلح في الدعاء.

أن يطل السجود، ويكثر من الدعاء فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

أن ينوع العبادة بين الصلاة والقرآن والذكر والإستغفار والدعاء.

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