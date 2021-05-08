لا تخافوا ولكن هزروا..فيلم أحمد نوتردام يتصدر قائمة أفلام عيد الفطر

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كشف الفنان رامز جلال، عن برومو فيلمه الجديد أحمد نوتردام المقرر دخوله ضمن السباق السينمائي لموسم أفلام عيد الفطر المقبل وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم رامز جلال الجديد أحمد نوتردام الذي من المقرر عرضه في عيد الفطر المقابل.

طرح رامز جلال برومو الفيلم عبر الفيس بوك وعلق عليه: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فيلم أحمد_نوتردام عيد الفطر ٢٠٢١، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

قصة فيلم أحمد نوتردام

يجسد رامز خلال أحداث الفيلم شخصية صحفي، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو.

يفكر رامز فى جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدى دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، فى إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام، ويبدأ السفاح فى البحث عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن.

أبطال فيلم أحمد نوتردام

فيلم أحمد نوتردام من بطولة رامز جلال، خالد الصاوي، غادة عادل، بيومي فؤاد، وحمدي الميرغنى، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

برنامج رامز عقله طار

من ناحية أخرى يشارك الفنان رامز جلال في السباق الرمضاني الحالي ببرنامج "رامز عقله طار" وتدور فكرته حول دخول الضيف بصحبة رامز وهو متنكر في إحدى المركبات بالملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز، ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشكل عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف، ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

استضاف رامز جلال خلال البرنامج كلًا من أحمد مالك، ودينا الشربيني، محمد عبد الرحمن، وويزو، ومحمد هنيدي، رمضان صبحي، والمطرب أحمد سعد، وجميلة عوض، ريم مصطفى، معتصم النهار،محمد هاني، حمادة هلال، جميلة عوض، طارق يحيى، سمية الخشاب، ملك قورة، طارق يحيى، نسرين طافش، ومحمد محمود كهربا والعديد من الضيوف الآخرين.