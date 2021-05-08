مسلسل ضد الكسر الحلقة 25...ليلى تقع ضحية بسبب نيللي كريم

/630235/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-25ليلى-تقع-ضحية-بسبب-نيللي-كريم

مسلسل ضد الكسر الحلقة 25، شهدت الحلقة في بدايتها استمرار إياد في اللعب من وراء كريم للإيقاع به وأخذ كل أملاكه التي تعود في الأساس لوالد إياد فيحاول وضعه تحت ضغط ليضطر كريم لبيع جميع أملاكه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 25 بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج فضلًا عن كشف شخصية بيومي فؤاد خلال أحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 25

يأتي أمير أحد الأشخاص الذين شاهدهم كريم في عزاء والده وأخبره أنه يريد بيع منازله في السخنة والساحل والقاهرة بأي سعر مناسب لانه بحاجة شديدة للمال، يسأله كريم عن رؤيته له فيخبره أنه أتى لعزاء والده فوالد كريم صديق لعائلة أمير ويعرفه جيدًا.

بيومي فؤاد طبيب نفسي تسبب في قتل ابنه

تسأل سلمى "نيللي كريم" أحد رجال المجمع السكني عن دكتور نبيل "بيومي فؤاد" أو عن رقم هاتفه فيخبرها أنه لا يحمل هاتف منذ تعرضه لحادث، تذهب سلمى للبحث عن معلومات عن دكتور نبيل وعن الاخبار المتداولة عنه فتنصدم عندما تكتشف الحقيقة.

ينتقل المشهد إلى ماضي دكتور نبيل عندما أتى لمنزله أحد مرضاه يدعى عمر، يخبره بضرورة التحدث معه لأن حالته حرجة جدًا، دخل المريض المنزل وبدأ في الحديث عن تطور حالته قائلًا له: "بقالي يومين بيحصلي حاجة غريبة فكرة مسيطرة على دماغي، القتل بشوف كل تفصيلية بعيش كل لحظة كأنها بتحصل بالظبط، ودا محصلش مرة واحدة دا حصل أكتر من مرة، شوفتني وأنا بخنق الحلاق لحد ما قطع النفس، مش عارف انا عملت فيه كده ليه مع إنه طيب"، يسأله دكتور نبيل عن متابعته لأدويته يخبره عمر بأنه غير مواظب عليها لأنه يشعر بتحسن دونها، يحاول دكتور نبيل إعطائة حقنة لتهدئته ولكنه يرفض ثم يقوم بتصويب السلاح في وجه نبيل، وأثناء دخول ابن دكتور نبيل عليهم، يقول عمر أنه يرى الآن أنه يقتله ثم يقوم بقتله بالفعل.

سلمى تحاول مواساة دكتور نبيل

تذهب سلمى لدكتور نبيل وتحاول الاعتذار منه عن موقف طليقها كريم أمس،ثم تفتح معه موضوع عدم حصوله على هاتف دائمًا فيخبرها بحكاية ابنه، ثم يبدأ الحزن يخترق قلبه وهو يتحدث عن رفضه لذهاب ابنه في رحلة في هذا اليوم خوفًا من الحوادث التي تحصل دائمًا لكن لم يكن يعمل أن الحادثة ستأتي إلى منزله.

مايا تعترف لكريم بخداع إياد له

تخبر مايا "سينيتا خليفة" كل خطط إياد لكريم وعن محاولة إياد الاستيلاء على أملاك كريم فيرد عليها كريم: ا"نتو اي شياطين، أنا عمال ألف على كل حاجة ع أخرج من ده ومحطوط في ضغط بسببكم، انت فكراني أهبل عايزة تقوليلي انك بتحبيني لدرجه أنك واقفة قصاد اخوكي عشاني"، فتخبره مايا بسفرها خلال وقت قصير وأنها لم ترد شيء منه سوى معرفته الحقيقة، ومن ناحية أخرى يذهب كريم لمصطفي محاولة في إصلاح بينه وبين زوجته ملك ويبرر له بأن لا ذنب عليها وانها كانت ضحية سلمى، ويطلب منه التفكير في الأمر مرة أخرى.

وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 25 بإرسال أحد الأشخاص رسالة لكلًا من ليلى وسلمى يحتوي على فيديو دفع ليلى لشقيقتها، حيث دخلت سلمى على إثرها في غيبوبة لمدة أيام.