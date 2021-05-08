/630236/بسبب-قمة-الأهلي-و-الزمالك-تغيير-في-مباراة-الإسماعيلي-و-البنك-بالدوري

قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم إجراء تغيير في ملعب مباراة الإسماعيلي و البنك الأهلي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وأستقرت لجنة المسابقات على إقامة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي على ملعب بتروسبورت بدلا من ستاد المقاولون العرب والتي كان من المقرر أن يخوض الفريقين اللقاء عليه بناء على الجدول المعلن من الإتحاد المصري لكرة القدم.

وعلم دوت الخليج أن مباراة الأهلي و الزمالك والمقرر لها في التاسعة والنصف من مساء الأثنين القادم أيضا هي السبب في تغيير ملعب المباراة ، ويسعى الدروايش لإقتناص الثلاث نقاط المقبلة وتحقيق رابع فوز متتالي بعد ان غابت الإنتصارات عن الفريق الأصفر منذ الأسبوع الثالث في الدور الأول.

تغيير في ملعب مباراة الإسماعيلي بسبب لقاء الأهلي و الزمالك

ويدخل الإسماعيلي مباراة البنك الأهلي و المقرر إقامتها في العاشر من مايو الجاري على ملعب بتروسبورت برصيد 20 نقطة يحتل بهم الفريق المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يقع البنك في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

يذكر أن الإسماعيلي حقق الفوز على الجونة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع : مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط : عماد حمدي ، محمد حسن ، محمد صادق.

خط الهجوم : احمد مدبولي ، فخر الدين ، شكري نجيب.

خط الهجوم : شكري نجيب

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - عمرو سعداوي - محمود الجزار.

خط الوسط: نور السيد - سيرجي اكي - الشبراوي - أحمد عامر.

خط الهجوم: عموري - كريم الطيب.

قائمة الإسماعيلي في مواجهة الجونة في الدوري

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسمة المرمي: محمد صبحي- محمد فوزي- محمد مجدي.

خد الدفاع: محمد عمار- مروان صحراوي- أحمد كاستيلو- عبدالله جمعة- محمد هاشم- رضوان شريفي- مصطفى فارس- نادر رمضان.

خط الوسط: محمد حسن- عماد حمدي- محمود دونجا- أحمد مدبولي- عمر الوحش- محمد صادق- محمد الشامي- أحمد مصطفى.

خط الهجوم: آري بابل- فخر الدين بن يوسف- شكري نجيب- شيلونجو.