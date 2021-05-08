شهداء الواحات..ملحمة أثبتت بسالة الشرطة المصرية..صور

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هاشتاج شهداء الواحات تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فور انتهاء مسلسل الاختيار الحلقة 25 التي تضمنت تفاصيل ملحمة الواحات التي استشهد بها 16 من قوات الأمن من بينهم 11 ضابطًا، و4 مجندين، رقيب شرطة.

دوت الخليج يرصد رد فعل الجمهور ونجوم الفن عقب عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 التي حملت مشاهد قاسية أثرت في قلوب المشاهدين.

شهداء الواحات

غردت المطربة أنغام عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بصورة تجمع شهداء الواحات ودونت عليها قائلة: "اللي صانوا عرض الوطن الف رحمه ونور علي ارواحكم الطاهره ومبروك عليكم الشهاده #شهداء_الواحات وجع وألم غير عادي #الاختيار٢”.

أما الفنان آسر ياسين، فقد تداول الجملة الأخيرة للشهيد أحمد شوشة قبل أن ينال منه أحد الإرهابيين، قائلًا: "أنا بقى ظابط واسمي أحمد شوشة..#الاختيار٢..#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم”.

تعليقات الجمهور على مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25

كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، قائلًا: “المجد لشهدائنا... دوت الخليج..عاشوا شايلين الهم وماتوا رجالة، موتهم فدا ناس كتير جدا، احيانا منع الشر بيبقاله تمن غالى جدا ومفيش اغلى من الروح”.

كما أشاد العديد من الجمهور بدور الفنان كريم عبد العزيز بسبب جملته التي لمست قلوبهم بعدما فارقه جميع أصدقائه في ملحمة الواحات، لينتابه حالة من الضياع والحزن الذي بدى عليه حينما رد على زوجته بنبرة جعلت الدموع تنهمر من أعين المشاهدين قائلًا: “أنا مش عارف أروح جنازة مين فيهم”.

بالجدير بالذكر، أن استشهد كلًا من المقدم أحمد فايز عبد الحافظ خريج دفعة 1995، والمقدم محمد عبد الفتاح خريج 1999، والمقدم أحمد جاد دفعة 1999، والرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد، والعميد امتياز كامل، والرائد محمد وحيد حبشي دفعة 2000، والنقيب إسلام مشهور، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب كريم أسامة فرحات، والنقيب أحمد طارق أحمد زيدان، والنقيب أحمد حافظ أبو شوشة، ورقيب شرطة أنور محمد الدبركي، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر، ومجند حسن زين العابدين محمد، والمجند عمر فرغلي أحمد.