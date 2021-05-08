مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25..عابد تيمور يكتب ثروته لغزل قبل إنتحاره

/630238/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-25عابد-تيمور-يكتب-ثروته-لغزل-قبل-إنتحاره

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25، شهدت انتحار عابد تيمور الذي يجسده الفنان خالد الصاوي في فندقه، وقام الظابط محمود الرحاوي بضبط الخديوي الذي يجسده أحمد العوضي ونادين " دنيا عبدالعزيز" زوجة عابد للتحقيق معهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25، التي شهدت مفاجأة تنازل عابد تيمور لجميع ممتلكاته وثروته التي لاتعد ولا تحصى لغزل ليثبت لها مدى حبه.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25

قرر أبو خاطر أحد رجال رفعت الذهبي "خالد سرحان" الإنتقام من الخديوي فقام بدفن جثة ضاحي الذي قتل في اخر شجار بينه وبين الخديوي، لتقوم الشرطة بالتحقيق مع الخديوي بتهمة مقتل شخص دون ذكر هويته ليعتقد الخديوي انه ضاحي حتى يخبره الظابط محمود الرحاوي بمقتل عابد تيمور ويجبره على الاعتراف بالجريمة ليبرر له الخديوي أنه لا يعلم اي شئ عن مقتله.

اختلفا كلاً من نادين وعماد بسبب تقسيمهم لأموال عابد بعد موته، حيث أخذت نادين اكثر من نصف الورث ما أثار غيرة وغضب عماد، وعلي الجانب الاخر صدم الخديوي غزل بخبر موت عابد وان السبب وراء موته لازال غامضًا.

تطورت العلاقة بين مالك وشقيقة الضابط محمود الرحاوي الذي على عداوة مع الخديوي، حيث تقابلا واتقفا على الزواج واعربت له عن رغبتها في استمرار تعليمه والاهتمام بدراسته وحياته العملية.

وانتهت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25، بذهاب نادين بصحبة عماد للإستعلام عن تقسيم ثروة عابد تيمور، ليبلغهم المحامي أن خلال أيام سيتم إعلان الوراثة، ليتذكر المحامي آخر موعد له مع عابد تيمور الذي كتب فيه جميع ثروته وأمواله في البنوك لطليقته غزل.