جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة مصر فى كوتونو، بالدكتور "فيكتوريان دوجنون" الفائز بالجائزة المصرية المُقدمة لشباب الباحثين الأفارقة لعام ٢٠٢٠، وذلك وفقاً للنتائج التى أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية وجوائز مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.





وأوضحت السفيرة أمل عفيفى أن الجائزة توضح مدى اهتمام مصر بتشجيع العلماء الأفارقة على البحث والابتكار والابداع والتطوير فى مجال البحث العلمى. ومن جانبه، أعرب الباحث البنينى عن تقديره الشديد للجهود المصرية فى دعم البحث العلمى فى القارة الأفريقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفيرة المصرية فى كوتونو تلتقى الفائز بجائزة شباب الباحثين الأفارقة 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.