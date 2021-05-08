وفاة القمص صرابامون الشايب متأثرا بكورونا

جدة - نرمين السيد - كان القمص صرابامون قد نقل للعلاج بالقاهرة بعد تدهور حالاته، وعرف القمص الراحل بتحذيراته المستمرة من عدوى كورونا، ومطالبته لقداسة البابا تواضروس بغلق الكنائس، ولم تعلن إيبارشية الأقصر بعد عن ترتببات صلاة الجنازة.

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