مصر تدين استهداف رئيس البرلمان المالديفى

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس البرلمان وكافة المصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المالديف فى مواجهة هذا الحادث الأليم.
كما شددت مصر على رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
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