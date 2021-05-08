الخارجية تدين اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة فى بيان، على ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم فى ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أى ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخى والقانونى القائم.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الرفض الكامل لأى ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطينى الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضى أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأدان المتحدث الرسمى، فى هذا الإطار، المساعى الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم فى حى "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية، والتى تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولى الانسانى واستمرارًا لسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين.