مسلسل ضل راجل الحلقة 26..محمد عادل يطلق النيران على ياسر جلال

/630239/مسلسل-ضل-راجل-الحلقة-26محمد-عادل-يطلق-النيران-على-ياسر-جلال

مسلسل ضل راجل حلقة 26، استهلت الأحداث بتهديد جلال لعادل-نهاد نور- صديق حازم بالقتل حيث أنه كاد أنه يخنقه إن لم يخبره على حقيقية توقيعه كشاهد على عقد زواج ابنته شهد -رنا رئيس- وسليم -محمد يسري-، فاعترف الأخير، وقبل أن يتركه جلال كان لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب المخدات التي تعاطاها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 26، التي شهدت أحداث مثيرة أبرزها القبض على محمد يسري وموت نهاد نور.

مروة أنور وحازم يخططان للزواج سرًا

اتجه حازم إلى حبيبته نادين -مروة أنور- ليخطبها من والدتها ولكن الأخيرة رفضت بسبب تورطه بأمر حادث شهد وطردته، فخرج غاضبًا وحاولت ناديت تهدأته فأقنعها الأخير أن يتزوجا بدون علم والدتها.

ياسر جلال يختطف حازم

تعقب جلال خط سير حازم ورسم خطة لاختطافه فقام بالاصطدام بسيارته وعند نزول الأخير للاشبتاك معه دون علمه بهويته قام جلال بتخديره، ومن الناحية الأخرى عاد سليم وزوجته غادة من السفر بعد قضاء شهر العسل.

وأثناء تواجد يوسف -محمود عبد المغني- رئيس المباحث في مكتبه تلقى مكالمة هاتفية علم فيها بعودة سليم، وعلى الجانب الآخر طلب من الطبيبة ملك -نور اللبنانية- أن يتعشا سويًا للتحدث معها في موضوع هام.

حازم يعترف بتواجد عقد زواج رنا رئيس وفيديو الحادث لدى محمد عادل

اختطف جلال حازم وحفر قبره أمامه ليثير الخوف في قلبه وأخبره مدعيًا أنه قتل صديقه عادل بعد إنكاره الحقيقة، فاعترف له حازم بكل شئ من وجود ورقة الزواج لدى عمرو -محمد عادل- واختطاف خليل لهدى ابنة شهد، فاستعلم منه جلال عن مكان عمرو.

محمد يسري بقبضة قوات الأمن

ألقت قوات الأمن بقيادة يوسف رئيس المباحث، القبض على سليم في حضور زوجته غادة ووالدته منيرة فضلًا عن حماه خليل بتهمة اختطاف طفلة شهد.

عقد الزواج وفيديو الحادث بقبضة ياسر جلال

أثناء رجوع عمرو إلى منزله وجد زوجته نهى مكتفة الأيدي على الكرسي وتفاجأ بجلال من وراءه، الذي هدده بالموت إن لم يعترف بمكان عقد زواج شهد وسليم وفيديو الحادث، فارتعبت نهى خوفًا وأدلته على مكانهما، فأخرجتهما من الخزانة تحت تهديد السلاح، وبعدما تأكد من الفيديو سأل عمر عن مقر تواجد ابنة شهد، ففجر مفاجأة بوجهه وهي أن خليل والد غادة قتلها، فأبرحه جلال ضربًا، وأثناء خروجه من المنزل أطلق عمرو عليه الرصاص وسقط أرضًا، لتنتهي بذلك أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 26.