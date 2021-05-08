/630240/تعرف-على-حكم-مباراة-الأهلي-و-الزمالك-القادمة-في-الدوري

قررت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الأهلي و الزمالك القادمة في القمة 122، للحكم أمين عمر، بعد الإستقرار عليه من 3 مرشحين لإدارة القمة عقب المباراة السابقة التي تولاها محمود البنا ، والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد على حساب الفارس الأبيض.

واستقرت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم على تعيين أمين عمر الحكم الدولي لإدارة مباراة القمة 122 بين قطبي الكرة المصرية ، في ظل قرار الجبلاية بإسناد مباريات الأهلي والزمالك لحكام مصريين.

لجنة الحكام تستقر على أمين عمر لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتحدد الموقف النهائي لأمين عمر من إدارة مباراة الأهلي و الزمالك بالدوري الممتاز عقب الخضوع لمسحة طبية لفيروس كورونا ، على أن يبقى محمد عادل في المرتبة الثانية في حالة حدوث شئ يمنع عمر من التواجد خلال لقاء المارد الأحمر و الفارس الأبيض.

وتقام المباراة بين الأهلي و الزمالك في تمام التاسعة والنصف من مساء الأثنين القادم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز، بعد أن أنتهى لقاء الدور الأول بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في مواجهة شهدت تألق كبير من محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء.

على جانب أخر ، قرر الإتحاد المصري لكرة القدم دخول 50 فردا في مباراة الأهلي و الزمالك القادمة، على أن يقتصر الحضور على أعضاء مجالس إدارة القطبين ، مع التشديد على الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا ، في ضوء تعليمات رئاسة الوزراء.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري

فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.