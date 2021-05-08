أمير توفيق يزف «خبر سار» لجماهير النادي الأهلي

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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن تحول نتيجته هو وباقي أسرته لسلبية بعد أن جاءت المسحة الخاصة بفيروس كورونا إيجابية خلال الأيام الماضية.

وقال أمير توفيق عبر موقع تداول الصور و الفيديوهات "إنستغرام" : " الحمد الله ، أنا و زوجتي سلبي كورونا ".

وكان أمير توفيق قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يعود من الإصابة ويعلن شفاؤه من كورونا وتحول عينته سلبيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في إطار مناسفات الدوري المصري الممتاز في العاشر من مايو المقبل على ملعب القاهرة الدولي ومن المقرر أن تشهد المباراة تشكيل مختلف عن المباريات السابق ة للفريقين.

تشكيل الأهلي و الزمالك في القمة 122

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف. فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.