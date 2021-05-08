/630242/محمد-منير-يعلق-على-حادث-الواحات-بهذه-الكلمات

لمس الفنان محمد منير قلوب العديد من المشاهدين خلال الساعات الماضية بأغنيته التي تم عرضها في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 ليتناول خلالها حادث الواحات الذي راحت ضحيته مأمورية كاملة فداء لأرض الوطن والشعب المصري.

دوت الخليج يرصد تعليق الكينج محمد منير بعدما عرضت أغنيته في نهاية مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، وتم تداولها جراء انتهاء الحلقة على نطاق واسع.

تعليق محمد منير على مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25

كتب منير عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مقطعا من الأغنية التي عُرضت بصوته في نهاية الحلقة، وهو: "ضالين تاهوا في العنوان.. المجد للشهداء.. وتحيا مصر”.

تناول مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 تفاصيل حادث الواحات الذين راحوا فداء للوطن، ليتصدر شهداء الواحات مواقع التواصل الاجتماعي جراء انتهاء الحلقة، بعد تجسيد الحادث ببراعة فائقة من قبل أبطال المسلسل.

أظهرت المشاهد تمركز أحد الإرهابيين فوق التبة داخل الصحراء، حتى أن رأى المأمورية أخبر قائده "أبو حاتم - عابد عناني"، ليأخذ الإرهابيين وضع الاستعداد فوق التبة للهجوم على مركبات مأمورية الواحات.

مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.