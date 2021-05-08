شيخ الأزهر : اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين إرهاب صهيونى غاشم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنَّ اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمات الله بالاعتداء السافر على المصلين الآمِنين، ومن قَبلِها الاعتداء بالسلاح على التظاهرات السلمية بحى الشيخ جراح بالقدس وتهجير أهله - إرهابٌ صهيونى غاشم فى ظل صمت عالمى مخزٍ.





وأكد شيخ الأزهر، أن الأزهر الشريف، علماء وطلابا، ليتضامن كليًّا مع الشعب الفلسطينى المظلوم فى وجه استبداد الكيان الصهيونى وطغيانه، داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة.

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