محمد محمود خاطر مديرا لإدارة الدعوة بـ أوقاف الجيزة

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بتكليف الشيخ محمد محمود السيد خاطر مديرًا لإدارة الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة



جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بتكليف الشيخ محمد محمود السيد خاطر مديرًا لإدارة الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة يأتى ذلك فى إطار الدفع بالشباب فى مفاصل العمل القيادى ودعم قيادات المديريات بالنماذج الشابة الواعدة.

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